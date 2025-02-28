Пекин, 28 февраля, 2025, 12:19 — ИА Регнум. Отношения России и КНР находятся на беспрецедентно высоком уровне. Об этом в ходе переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином, которые проходят в Доме народных собраний в Пекине, 28 февраля заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу.

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

«Сегодня российско-китайские отношения всеобъемлющего партнерства стратегического взаимодействия находятся на беспрецедентно высоком уровне за всю их историю», ― отметил Шойгу.

По его словам, сотрудничество двух стран основано на широкой общности интересов, равноправии и глубоком доверии и является образцом отношений между двумя великими державами. Россия дорожит достигнутыми с Китаем договоренностями и нацелена на их углубление, подчеркнул секретарь Совбеза.

Также секретарь Совбеза передал Си Цзиньпину теплый привет и наилучшие пожелания от президента России Владимира Путина. Шойгу сообщил, что российский лидер высоко ценит сложившиеся доверительные дружеские и рабочие отношения с председателем КНР и держит на контроле реализацию достигнутых договорённостей по широкому кругу вопросов.

Как передавало ИА Регнум, 28 февраля Шойгу прибыл в Пекин с однодневным визитом для встречи с высшим руководством Китая. За последние три месяца это второй визит секретаря Совбеза РФ в Китай.

Секретарь Совбеза провел переговоры с руководителем канцелярии ЦК КПК по иностранным делам, министром иностранных дел КНР Ван И. Они прошли в государственной резиденции «Дяоюйтай».

Прошлый визит Шойгу в Китай состоялся осенью прошлого года. На встрече с министром иностранных дел КНР Ван И 12 ноября секретарь Совбеза отметил, что отношения России и Китая являются одним из стержней мировой политики и безопасности. Со своей стороны Ван И заявил, что Китай готов укреплять координацию с Россией по вопросам, затрагивающим интересы безопасности и развития двух стран.

24 февраля Си Цзиньпин и Путин провели телефонный разговор. Беседа состоялась по инициативе Москвы и носила тёплый и дружеский характер. Китайский лидер заявил, что Китай и Россия — добрые друзья, которые поддерживают друг друга. По его словам, отношения двух стран имеют мощную внутреннюю движущую силу и уникальную стратегическую ценность. Си Цзиньпин также выразил поддержку начавшемуся диалогу Москвы и Вашингтона.

Главы государств в ходе беседы подчеркнули, что российско-китайская внешнеполитическая связка является важнейшим стабилизирующим фактором в мировых делах, носит стратегический характер, не подвержена внешнему влиянию и не направлена против кого-либо.