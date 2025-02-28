Курск, 28 февраля, 2025, 12:21 — ИА Регнум. Четыре человека погибли в результате массового ДТП с участием 12 автомобилей на трассе М-2 в Курском районе. Об этом 28 февраля сообщила пресс-служба прокуратуры Курской области.

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«По предварительным данным, в ДТП погибли четыре человека — три водителя и один пассажир. Ещё шесть пострадавших доставлены в медицинские учреждения», — сказано в сообщении.

По данным Telegram-канала «112», ДТП произошло утром между посёлками Кислино и Петрин на южном обходе Курска. В столкновении участвовали в том числе три грузовые машины. Несколько автомобилей упали в кювет.

Причиной массовой аварии, по этой информации, стал густой туман — водители рассказали, что видимость не превышала нескольких метров.

Ранее ИА Регнум сообщало о других авариях, причиной которых стали неблагоприятные погодные условия. В частности, в декабре 2024 года на автодороге Дубки ― Левадки вблизи села Чистенькое в Крыму столкнулись 19 машин. Причиной происшествия стал сильный туман. В результате ДТП пострадали три человека.

В январе на трассе в Акмолинской области на севере Казахстана столкнулись 95 автомобилей. Причиной ДТП стали плохие погодные условия — в регионе наблюдалась метель. Около 30 автомобилей смогли покинуть место ДТП без помощи эвакуаторов. Информация о пострадавших не поступала.