Вашингтон, 28 февраля, 2025, 12:01 — ИА Регнум. Во время переговоров с премьер-министром Великобритании Киром Стармером президент США Дональд Трамп послал европейским странам отрезвляющий сигнал по Украине. Об этом пишет американская газета Politico.

AP/TASS

В издании отметили, что Трамп не поддержал Стармера, который призвал США обеспечить гарантии безопасности для Украины после завершения конфликта. А когда британский политик попросил его хотя бы «поддержать» усилия Европы по защите Украины, республиканец также ответил отрицательно.

«Такая жёсткая позиция стала отрезвляющим сигналом для европейских союзников, надеющихся на открытие возможностей в преддверии визита главы киевского режима Владимира Зеленского в Белый дом, когда он, как ожидается, подпишет соглашение о передаче большого количества редкоземельных минералов Украины американским инвесторам в надежде привлечь Трампа на свою сторону», — указано в материале.

В ходе пресс-конференции после переговоров со Стармером Трамп также добавил, что, хоть он и остаётся привержен 5 статье устава НАТО, которая рассматривает нападение на любого члена альянса как нападение на всех, Великобритания прекрасно может обеспечивать собственную безопасность самостоятельно.

Как передавало ИА Регнум, 19 февраля Трамп заявил, что не возражает против размещения «миротворцев» из стран Европы на Украине по итогам заключения мирного соглашения. Он отметил, что в этом случае Вашингтону не придётся посылать туда своих военных.

При этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в декабре 2024 года отмечал, что вопрос о размещении на территории Украины западных военных может обсуждаться только в ходе переговоров.