Южно-Сахалинск, 28 февраля, 2025, 12:20 — ИА Регнум. На отколовшейся льдине в Сахалинской области в Охотском море застряли, по предварительным данным, 200 человек. Как сообщает МЧС России, в настоящее время спасательная операция уже организована.

кадр из видео

«В Охотском море на льдине, предварительно, 200 человек. От берега в районе села Лесного их отделяют 700 метров». В готовности ведомственный вертолет Ми-8», — говорится в сообщении ведомства.

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Пресс-служба МЧС сообщила, что в спасательную операцию включены 11 специалистов и шесть единиц техники МЧС, включая судно на воздушной подушке «Хивус».

Как сообщало ИА Регнум, 12 февраля группа рыбаков в Охотском море отказалась покидать дрейфующую льдину, несмотря на отсутствие улова. Для эвакуации были привлечены 31 специалист МЧС России и 17 единиц техники. Часть рыбаков удалось эвакуировать с помощью вертолета.