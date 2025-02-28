На Западе указали на пробелы в сделке Украины и США по ресурсам
Reuters: сделка Украины и США по ресурсам содержит юридические пробелы
Вашингтон, 28 февраля, 2025, 12:10 — ИА Регнум. Соглашение между Украиной и США по полезным ископаемым содержит ряд юридических пробелов, которые необходимо будет устранить на будущих переговорах. Об этом Reuters сообщили опрошенные эксперты.
«Проект сделки описывает создание совместного «Инвестиционного фонда реконструкции», управляемого США и Украиной. Он содержит обнадеживающие выражения, но Соединенные Штаты Америки не предлагают Киеву гарантий безопасности, которых он жаждет», — пишет агентство.
По словам одного из четырех экспертов, документ обязывает страны сотрудничать, но конкретных обязательств оборонного характера не создает.
Другой эксперт в разговоре с журналистами агентства отметил, что соглашение также не определяет механизм урегулирования споров, а доля Белого дома и его полномочия в управлении будущим фондом остаются неясными, что говорит о необходимости дальнейших обсуждений этого вопроса.
В свою очередь эксперт по национальной безопасности и международной торговле американской юридической фирмы K&L Gates Гильермо Кристенсен добавил, что предложенная в документе структура — «уникальный и беспрецедентный подход», прежде не встречавшийся в других международных соглашениях.
Один дипломатический источник, который пожелал остаться анонимным, заявил, что документ «кажется, довольно хорошей сделкой для обеих сторон».
Как передавало ИА Регнум, 3 февраля Дональд Трамп заявил о заинтересованности Вашингтона в добыче редкоземельных металлов на Украине. Владимир Зеленский 19 февраля раскрыл детали соглашения: по его словам, США требуют от Украины компенсацию в размере 500 млрд долларов в виде полезных ископаемых за уже оказанную помощь. Зеленский отметил, что в документе отсутствуют гарантии безопасности и что такой вариант соглашения он подписать отказался.
22 февраля украинские СМИ сообщили, что новый проект США по полезным ископаемым оказался жёстче предыдущего. Вашингтон включил в него, кроме минеральных ресурсов, также газ и нефть. Американская сторона при этом подчеркнула, что сделка носит коммерческий характер и не предусматривает политических обязательств, включая гарантии безопасности для Киева.
24 февраля Трамп анонсировал скорую встречу с Зеленским для подписания сделки по ресурсам. Глава Белого дома отметил, что Вашингтон не должен терять деньги из-за помощи Киеву. Он заявил, что сделка по редкоземельным металлам позволит это исправить и вместе с тем поможет Украине развиваться после завершения конфликта.
26 февраля украинские СМИ опубликовали полный текст проекта соглашения. В нём не содержится упоминаний о готовности США предоставить Украине гарантии безопасности. По этим данным, созданный фонд будет получать доход от монетизации природно-ресурсных активов, находящихся в собственности Украины, кроме уже работающих предприятий. Украина должна будет вносить в фонд 50% поступлений от монетизации природно-ресурсных активов. Взносы должны реинвестироваться на территории Украины.
В этот же день агентство Reuters со ссылкой на источник в Белом доме сообщило, что администрация США не видит смысла в приезде Зеленского, поскольку тот отказывается подписать соглашение об использовании ресурсов Украины. Позднее в тот же день американский лидер заявил, что глава киевского режима приедет в Вашингтон 28 февраля и в рамках визита состоится подписание соглашения.
27 февраля министр финансов США Скотт Бессент заявил, что Вашингтон и Киев согласовали сделку по полезным ископаемым. Он добавил, что переговоры на эту тему больше не ведутся.