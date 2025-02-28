Вашингтон, 28 февраля, 2025, 12:10 — ИА Регнум. Соглашение между Украиной и США по полезным ископаемым содержит ряд юридических пробелов, которые необходимо будет устранить на будущих переговорах. Об этом Reuters сообщили опрошенные эксперты.

Евгений Епанчинцев/ТАСС

«Проект сделки описывает создание совместного «Инвестиционного фонда реконструкции», управляемого США и Украиной. Он содержит обнадеживающие выражения, но Соединенные Штаты Америки не предлагают Киеву гарантий безопасности, которых он жаждет», — пишет агентство.

По словам одного из четырех экспертов, документ обязывает страны сотрудничать, но конкретных обязательств оборонного характера не создает.

Другой эксперт в разговоре с журналистами агентства отметил, что соглашение также не определяет механизм урегулирования споров, а доля Белого дома и его полномочия в управлении будущим фондом остаются неясными, что говорит о необходимости дальнейших обсуждений этого вопроса.

В свою очередь эксперт по национальной безопасности и международной торговле американской юридической фирмы K&L Gates Гильермо Кристенсен добавил, что предложенная в документе структура — «уникальный и беспрецедентный подход», прежде не встречавшийся в других международных соглашениях.

Один дипломатический источник, который пожелал остаться анонимным, заявил, что документ «кажется, довольно хорошей сделкой для обеих сторон».

Как передавало ИА Регнум, 3 февраля Дональд Трамп заявил о заинтересованности Вашингтона в добыче редкоземельных металлов на Украине. Владимир Зеленский 19 февраля раскрыл детали соглашения: по его словам, США требуют от Украины компенсацию в размере 500 млрд долларов в виде полезных ископаемых за уже оказанную помощь. Зеленский отметил, что в документе отсутствуют гарантии безопасности и что такой вариант соглашения он подписать отказался.

22 февраля украинские СМИ сообщили, что новый проект США по полезным ископаемым оказался жёстче предыдущего. Вашингтон включил в него, кроме минеральных ресурсов, также газ и нефть. Американская сторона при этом подчеркнула, что сделка носит коммерческий характер и не предусматривает политических обязательств, включая гарантии безопасности для Киева.

24 февраля Трамп анонсировал скорую встречу с Зеленским для подписания сделки по ресурсам. Глава Белого дома отметил, что Вашингтон не должен терять деньги из-за помощи Киеву. Он заявил, что сделка по редкоземельным металлам позволит это исправить и вместе с тем поможет Украине развиваться после завершения конфликта.

26 февраля украинские СМИ опубликовали полный текст проекта соглашения. В нём не содержится упоминаний о готовности США предоставить Украине гарантии безопасности. По этим данным, созданный фонд будет получать доход от монетизации природно-ресурсных активов, находящихся в собственности Украины, кроме уже работающих предприятий. Украина должна будет вносить в фонд 50% поступлений от монетизации природно-ресурсных активов. Взносы должны реинвестироваться на территории Украины.

В этот же день агентство Reuters со ссылкой на источник в Белом доме сообщило, что администрация США не видит смысла в приезде Зеленского, поскольку тот отказывается подписать соглашение об использовании ресурсов Украины. Позднее в тот же день американский лидер заявил, что глава киевского режима приедет в Вашингтон 28 февраля и в рамках визита состоится подписание соглашения.

27 февраля министр финансов США Скотт Бессент заявил, что Вашингтон и Киев согласовали сделку по полезным ископаемым. Он добавил, что переговоры на эту тему больше не ведутся.