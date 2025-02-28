Пекин, 28 февраля, 2025, 11:52 — ИА Регнум. Председатель КНР Си Цзиньпин принял в Доме народных собраний в Пекине секретаря Совета безопасности РФ Сергея Шойгу, который находится в КНР с однодневным визитом.

РИА Новости/ Сергей Гунеев Председатель КНР Си Цзиньпин

«Позвольте выразить вам признательность за то, что нашли время в вашем плотном графике», ― сказал Шойгу в приветственном слове.

По его словам, тот факт, что эту встречу удалось согласовать в столь короткие сроки, указывает на особый характер двустороннего диалога.

Планируется, что в ходе переговоров стороны обсудят двусторонние вопросы в сфере обеспечения безопасности, а также международные и региональные проблемы.

Ранее 28 февраля Шойгу провел переговоры с руководителем канцелярии ЦК КПК по иностранным делам, министром иностранных дел КНР Ван И. Они прошли в государственной резиденции «Дяоюйтай».

Как передавало ИА Регнум, 28 февраля Шойгу прибыл в Пекин с однодневным визитом для встречи с высшим руководством Китая. За последние три месяца это второй визит секретаря Совбеза РФ в КНР.

Предыдущий визит Шойгу в Китай состоялся осенью прошлого года. На встрече с министром иностранных дел КНР Ван И 12 ноября секретарь Совбеза отметил, что отношения России и Китая являются одним из стержней мировой политики и безопасности. Со своей стороны Ван И заявил, что Китай готов укреплять координацию с Россией по вопросам, затрагивающим интересы безопасности и развития двух стран. Также Пекин готов повышать уровень стратегического взаимного доверия, заверил он.

13 ноября Шойгу провел встречу с членом Политбюро ЦК Коммунистической партии Китая, руководителем политико-юридической комиссии ЦК КПК Чэнь Вэньцином. Секретарь Совбеза отметил, что российско-китайские отношения находятся на беспрецедентно высоком уровне за всю их историю.