Москва, 28 февраля, 2025, 11:45 — ИА Регнум. Покушение на митрополита Симферопольского и Крымского Тихона (Шевкунова) его помощник Денис Попович и клирик Никита Иванкович должны были совершить еще в январе. Об этом Иванкович рассказал на допросе, видео которого предоставила журналистам ФСБ России.

РИА Новости/ Макс Ветров

По словам клирика, в середине 2024 года его завербовали украинские спецслужбы при помощи гражданина Украины Поповича. Через мессенджер Telegram происходило общение с куратором, в ходе которого была поставлена задача физического уничтожения митрополита.

«Первое покушение планировалось в начале 2025 года, однако в связи с тем, что Денис был задержан, оно не было осуществлено, поэтому покушение было запланировано на конец февраля 2025 года», — сказал Иванкович.

По его словам, он и Попович должны были забрать из тайника самодельную бомбу, а затем подорвать её в жилом помещении в Сретенском монастыре в Москве.

В январе полицейские задержали Поповича возле метро «Тургеневская» за вызывающее поведение и нецензурную брань. На требование правоохранителей прекратить эти действия он ответил отказом. В дальнейшем Мещанский суд столицы признал его виновным в мелком хулиганстве и неповиновении представителям власти и назначил административный арест сроком на 15 суток, сообщил ТАСС.

Как сообщало ИА Регнум, сотрудники ФСБ предотвратили теракт в отношении митрополита Тихона, задержав его помощника Поповича и клирика храма Воскресения Христова в Сокольниках Иванковича, завербованных Главным управлением разведки (ГУР) минобороны Украины. По словам Поповича, за отказ выполнить задание ему пригрозили расправой над родственниками.

У задержанных изъяли самодельное взрывное устройство и два поддельных украинских паспорта. После атаки на митрополита они должны были покинуть Россию. В отношении мужчин возбудили уголовное дело по статьям о приготовлении к теракту и незаконном обороте взрывных устройств.