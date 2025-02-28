Хабаровск, 28 февраля, 2025, 11:46 — ИА Регнум. В одной из школ Хабаровска произошла вспышка кишечной инфекции, в результате которой отравились 25 детей. По факту инцидента возбуждено уголовное дело, сообщили в прокуратуре Хабаровского края.

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

По информации надзорного ведомства, с 17 по 23 февраля за медицинской помощью обратились 25 учащихся школы с симптомами кишечной инфекции.

«Госпитализация детям не потребовалась», — говорится на сайте.

В ходе проверки было установлено, что при организация питания в учебном заведении, осуществляемой на основании муниципального контракта с АО «Комбинат питания», нарушались санитарно-эпидемиологические нормы. В настоящее время решается вопрос о возбуждении дел об административных правонарушениях из-за нарушений санитарных требований при организации питания и условий отдыха и обучения детей.

После происшествия в школе была проведена дезинфекция всех помещений, включая пищеблок, классы и места общего пользования. Учебный процесс был восстановлен.

Как сообщало ИА Регнум, в Казани 16 января 2025 года 12 школьников из детского центра «Дуслык» были госпитализированы с симптомами отравления. Следователи возбудили уголовное дело по данному факту.