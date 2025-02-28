Вашингтон, 28 февраля, 2025, 11:37 — ИА Регнум. Зарубежные инвесторы стали искать пути обхода санкций для приобретения российских активов на фоне переговоров между президентом РФ Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом. Об этом сообщило американское агентство Bloomberg.

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков

В беседе с агентством партнёр нью-йоркской юридической фирмы Morgan, Lewis & Bockius Григорий Мариничев рассказал, что ему регулярно поступают звонки от инвесторов со всего мира, которые интересуются покупкой российских активов. Однако в связи с антироссийскими санкциями и заморозкой активов его ответ крайне прост: «Вы не можете, следите за новостями». При этом, по его словам, клиенты всё равно пытаются искать пути обхода санкций.

«Они обращаются к рынку Гонконга и скупают котирующиеся там акции United Co. ПАО «Русал Интернэшнл», московского алюминиевого гиганта так стремительно, что в этом месяце их цена подскочила примерно на 75%. В этом году в Вене акции Raiffeisen Bank International AG, австрийского банка с московским филиалом, выросли на 35%, а в Будапеште акции OTP Bank Nyrt, который по-прежнему работает в России, выросли на 11%», — отметил эксперт.

Мариничев связал резкое повышение интереса к российскому рынку с политикой новой администрации США, и в частности Дональда Трампа, которая создаёт предпосылки для выхода России из международной изоляции.

Как передавало ИА Регнум, 21 февраля агентство Bloomberg сообщало, что на фоне кардинальной смены курса политики Вашингтона российский рубль превратился в наиболее перспективную валюту на развивающихся рынках. Согласно данным агентства и Банка России, с начала года рубль укрепился по отношению к доллару США на 13%.

В ЦБ России также назвали реакцию рынков на геополитические события одной из причин укрепления курса рубля. Эксперты отмечали, что разговор президентов России и США, состоявшийся 12 февраля, вызвал оптимизм среди инвесторов и привёл к снижению курса доллара к рублю.