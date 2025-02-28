Москва, 28 февраля, 2025, 11:34 — ИА Регнум. Федеральная служба безопасности (ФСБ) опубликовала новые кадры по делу о покушении на митрополита Симферопольского и Крымского Тихона (Шевкунова).

ФСБ РФ

На видео — момент задержания одного из подозреваемых в подготовке теракта. В квартире злоумышленника силовики обнаружили испачканную в земле лопату. Затем следуют кадры с места обнаружения схрона в лесополосе, в котором находилось самодельное взрывное устройство в пластиковой коробке.

Также обнаружены два поддельных паспорта с фотографиями задержанных.

Как сообщало ИА Регнум, о задержании россиянина и гражданина Украины, которых украинские спецслужбы завербовали в Telegram, стало известно 28 февраля. Силовики изъяли у мужчин самодельное взрывное устройство, а также два украинских поддельных паспорта. В отношении украинских агентов возбудили уголовное дело по статьям о приготовлении к теракту и незаконном обороте взрывных устройств.

Центр общественных связей ФСБ ранее опубликовал кадры задержания агентов ГУР. На записи видно, как силовики приближаются к одному из фигурантов, заводят руки за спину и надевают наручники. Затем правоохранители уводят мужчину в машину.

Помощник митрополита Денис Попович и клирик храма Воскресения Христова в Сокольниках Никита Иванкович признались на допросе, что готовили покушение на священнослужителя. По их словам, их завербовала украинская разведка и по ее указанию они планировали взорвать бомбу в Сретенском монастыре.

Попович рассказал, что должен был следить за митрополитом Тихоном. Он утверждает, что ему пригрозили расправой над родственниками, если он откажется выполнить задание. Затем ему поставили задачу найти союзника и ликвидировать священнослужителя. Подозреваемые должны были заложить бомбу в жилом помещении митрополита Тихона в Сретенском монастыре в Москве, а после выполнения задания покинуть Россию по поддельным документам.