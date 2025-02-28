МЭР назвало ситуацию на рынке труда главным вызовом для экономики России
Москва, 28 февраля, 2025, 11:18 — ИА Регнум. Текущая ситуация на рынке труда является главным вызовом для российской экономики. Об этом заявила замглавы Минэкономразвития РФ Полина Крючкова.
«В настоящее время российский рынок труда переживает структурную трансформацию. Наблюдается переток кадров между отраслями, а также меняются лидеры по росту заработных плат. Дефицит кадров остаётся основным фактором, ограничивающим расширение предложения», — рассказала она в беседе с газетой «Ведомости».
При этом Крючкова уточнила, что напряжённость на рынке труда перестала усиливаться, а безработица вышла на минимальные значения. Ещё одним вызовом она назвала качество инвестиций и риск сжатия инвестиционного спроса. По её словам, замедление инвестиций со стороны крупных компаний неизбежно ведёт к снижению спроса на их продукцию.
Как передавало ИА Регнум, 18 февраля заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова заявила, что до 2030 года в России из-за выхода на пенсию нужно будет заместить свыше 10 млн работников. Она добавила, что больше всего работников необходимо будет заместить в обрабатывающей промышленности, строительстве, а также в сферах медицины и образования.