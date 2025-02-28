Москва, 28 февраля, 2025, 11:18 — ИА Регнум. Текущая ситуация на рынке труда является главным вызовом для российской экономики. Об этом заявила замглавы Минэкономразвития РФ Полина Крючкова.

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

«В настоящее время российский рынок труда переживает структурную трансформацию. Наблюдается переток кадров между отраслями, а также меняются лидеры по росту заработных плат. Дефицит кадров остаётся основным фактором, ограничивающим расширение предложения», — рассказала она в беседе с газетой «Ведомости».

При этом Крючкова уточнила, что напряжённость на рынке труда перестала усиливаться, а безработица вышла на минимальные значения. Ещё одним вызовом она назвала качество инвестиций и риск сжатия инвестиционного спроса. По её словам, замедление инвестиций со стороны крупных компаний неизбежно ведёт к снижению спроса на их продукцию.

Как передавало ИА Регнум, 18 февраля заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова заявила, что до 2030 года в России из-за выхода на пенсию нужно будет заместить свыше 10 млн работников. Она добавила, что больше всего работников необходимо будет заместить в обрабатывающей промышленности, строительстве, а также в сферах медицины и образования.