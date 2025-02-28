Брюссель, 28 февраля, 2025, 11:18 — ИА Регнум. Страны НАТО готовят для Украины миллиарды в качестве помощи. Об этом после телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Марк Рютте.

Иван Шилов ИА Регнум

О своей беседе с американским лидером Рютте сообщил в своем блоге в соцсети X.

«Провел отличный разговор с Трампом. Касательно Украины союзники готовят еще миллиарды в виде помощи Киеву», — написал Рютте в сообщении.

Генсек заявил, что страны альянса также внесут свой вклад в обеспечении безопасности Украины. При этом, о каких гарантиях идет речь и какие государства намерены их предоставить, Рютте не уточнил. Также он не указал, входят ли в их число США.

Как сообщало ИА Регнум, Рютте 23 января заявил, что НАТО необходимо увеличивать, а не сокращать военную помощь Киеву. По его словам, это необходимо для того, чтобы изменить траекторию украинского конфликта, которая сейчас складывается «неправильно». По утверждению генсека альянса, у украинского конфликта «геополитическое» значение, а потому всем западным странам необходимо участвовать в поддержке киевского режима.

Также Рютте отметил, что проигрыш Украины в конфликте с Россией будет стоить НАТО триллионы долларов. По его словам, альянсу очень дорого обойдётся восстановление сдерживающих сил Запада. Он отметил, что союз должен меньше говорить о перемирии и увеличить военную поддержку Украины, чтобы не допустить завершения боевых действий на условиях России. Он добавил, что это не просто европейский конфликт — по его мнению, проблема носит геополитический характер.

Глава Белого дома 26 февраля сообщил, что Вашингтон не будет давать Украине значительных гарантий безопасности, это будет «поручено» европейским странам.

21 января президент США заявил, что Вашингтон изучает вопрос дальнейших поставок вооружения Киеву. При этом он добавил, что «поймёт, как всё складывается» в этом вопросе, после переговоров с президентом России Владимиром Путиным.