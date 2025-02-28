Париж, 28 февраля, 2025, 12:36 — ИА Регнум. Президент Франции Эммануэль Макрон во время своего двухдневного государственного визита в Португалию призвал страны ЕС отказаться от «счастливой вассализации» в отношениях с США. Об этом сообщает AFP.

РИА Новости/ Сергей Гунеев

«Эммануэль Макрон призвал европейцев быть более сплоченными и сильными, чем когда-либо, и отказаться от счастливой вассализации в отношениях с США. Он призвал их вновь обрести вкус к риску, амбициям и мощи перед лицом непредсказуемости Дональда Трампа как по Украине, так и по другим вопросам», — пишет французское агентство.

Французский лидер также подчеркнул, что считает необходимым для европейских стран принимать решения в технологической, промышленной и военной сферах.

Как передавало ранее ИА Регнум, 26 февраля госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Вашингтон больше не будет спонсировать богатые европейские страны — члены НАТО, которые не вкладывают достаточно средств в свою оборону. Рубио сказал, что некоторые из этих государств почти не имеют вооружённых сил, потому что на протяжении последних 40 лет вообще не тратили средств на оборонные нужды.

Американский лидер, в свою очередь, отмечал, что гарантии безопасности Украине должны предоставить страны ЕС, а не США, поскольку именно Евросоюз граничит с Украиной. Президент США заявил, что две главные цели Вашингтона в отношении Украины — прекратить кровопролитие и возместить ранее вложенные в эту страну средства.

Кроме того, 26 февраля Трамп анонсировал введение 25%-ных пошлин на все товары из Евросоюза, включая автомобили. Он заявил, что ЕС был создан для того, чтобы «пользоваться Соединёнными Штатами Америки».

27 февраля аналитики газеты The New York Times (NYT) выпустили материал, в котором собеседники издания заявили, что стремление Трампа урегулировать конфликт на Украине и сократить обязательства Вашингтона перед европейскими союзниками приведёт к «гибели и разрушению» Европы, поскольку новая администрация США воспринимает Евросоюз как конкурента, а также как экономическую и идеологическую угрозу, что подтверждается высказываниями президента и вице-президента США Трампа и Джей Ди Вэнса.

Вэнс в своём выступлении на Мюнхенской конференции по безопасности ранее в феврале раскритиковал страны ЕС за цензуру и проблемы со свободами, выражающиеся в том числе в отмене итогов выборов в Румынии. Вице-президент США заявил, что главной угрозой Европы является она сама.