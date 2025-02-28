Москва, 28 февраля, 2025, 11:02 — ИА Регнум. В Москве скончался главный конструктор «ОКБ им. А. С. Яковлева» и разработчик оборудования для самолета МС-21 Алексей Рахимбаев. Причиной смерти стала остановка сердца во время хирургического вмешательства.

72-летний инженер был экстренно госпитализирован в одну из столичных больниц из-за проблем с коленным суставом. Врачи проводили артроскопическую санацию левого коленного сустава, однако уже через несколько минут после начала операции у пациента случился сердечный приступ. Несмотря на усилия медиков, Рахимбаева спасти не удалось.

Алексей Гайратович Рахимбаев окончил Московский авиационный институт в 1975 году и почти полвека работал в авиационной отрасли. В 1974 году он начал свою карьеру в конструкторском бюро имени А. С. Яковлева, а с 1991 года занял должность главного конструктора. Он принимал активное участие в проектировании интерьера и пассажирского оборудования перспективного российского авиалайнера МС-21. С 1997 по 2019 год Рахимбаев возглавлял ЗАО «Як-инжиниринг», где руководил разработкой модификаций самолетов Як-40 и Як-42. Также он занимался проектированием бизнес-джетов.

Как сообщало ИА Регнум, 3 сентября 2024 года на 99-м году жизни умер академик Игорь Спасский, генеральный конструктор ЦКБ морской техники «Рубин».

Игорь Дмитриевич после окончания Военно-морского инженерного училища в 1949 году начал службу на флоте, а с 1950 года занимался разработкой подводных лодок. В 1953 году он пришел в ЦКБ МТ «Рубин», а в 1983-м возглавил бюро.

Под его руководством создано около 200 подлодок для ВМФ СССР и России. Спасский был удостоен званий Героя России и Героя Социалистического Труда, а также награжден многочисленными государственными наградами, включая ордена Ленина, Октябрьской Революции и «За заслуги перед Отечеством».