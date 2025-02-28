Якутск, 28 февраля, 2025, 11:12 — ИА Регнум. Следственный комитет начал проверку после сообщения о массовом отравлении в центре медицинской реабилитации и спортивной медицины в Якутии. Об этом сообщает пресс-служба республиканского управления Следственного комитета России в своем Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM

«В рамках проверочных мероприятий следователи проводят осмотры, опросы, устанавливаются обстоятельства и причины произошедшего», — говорится в сообщении.

По данным минздрава Якутии, симптомы кишечной инфекции были выявлены у 70 человек, среди которых 21 ребенок. Региональное управление Роспотребнадзора приступило к проведению эпидемиологического расследования, по итогам которого будет дано заключение о причинах возникновения заболеваний.

О массовой вспышке кишечной инфекции стало известно утром 28 февраля.

Как сообщало ИА Регнум, в январе в Минусинском районе Красноярского края произошла вспышка норовируса. Заболевание диагностировали у нескольких десятков постояльцев санатория «Сосновый бор», пять человек госпитализировали в состоянии средней степени тяжести. Всего к медикам с подозрением на острую кишечную инфекцию обратились 33 человека, детей среди них не было. Работу санатория приостановили, по факту распространения инфекционного заболевания возбудили уголовное дело.

В том же месяце в Казани произошло массовое отравление школьников в детском образовательно-оздоровительном центре «Дуслык». В инфекционную больницу доставили 12 подростков 16–17 лет с выраженными симптомами недомогания. По факту отравления детей возбудили уголовное дело.