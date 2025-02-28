Москва, 28 февраля, 2025, 10:47 — ИА Регнум. Покушение на митрополита Симферопольского и Крымского Тихона (Шевкунова) готовили его помощник Денис Попович и клирик храма Воскресения Христова в Сокольниках Никита Иванкович. Об этом Попович рассказал в ходе допроса после задержания ФСБ.

РИА Новости/ Константин Михальчевский Митрополит Крымский и Симферопольский Тихон

Подозреваемые признались, что их завербовала украинская разведка и по ее указанию они планировали взорвать бомбу в Сретенском монастыре.

«Первое покушение планировалось в начале 2025 года. Однако в связи с тем, что Денис был задержан, оно не было осуществлено», — сообщил Иванкович.

По словам Поповича, Главное управление разведки украинского минобороны (ГУР) завербовало его для слежки за митрополитом Тихоном. Он утверждает, что ему пригрозили расправой над родственниками, если он откажется выполнить задание.

«Была поставлена задача найти союзника и ликвидировать митрополита Тихона. Непосредственно взрывчатка была передана нам в виде закладки. Мы должны были заложить ее в жилом помещении митрополита Тихона в Сретенском монастыре в Москве», — признался задержанный.

Попович добавил, после выполнения задания ГУР украинские агенты должны были покинуть Россию по поддельным документам.

В телефонах задержанных оперативники обнаружили более 70 украинских контактов, в том числе людей из силовых структур Украины, среди которых пресс-секретарь ВСУ Маргарита Ревчаченко.

Как сообщало ИА Регнум, о задержании россиянина и гражданина Украины, которых украинские спецслужбы завербовали в Telegram, стало известно 28 февраля. Силовики изъяли у мужчин самодельное взрывное устройство, а также два украинских поддельных паспорта.

В отношении украинских агентов возбудили уголовное дело по статьям о приготовлении к теракту и незаконном обороте взрывных устройств.

Центр общественных связей ФСБ опубликовал кадры задержания агентов ГУР. На записи видно, как силовики приближаются к одному из фигурантов, заводят руки за спину и надевают наручники. Затем правоохранители уводят мужчину в машину.