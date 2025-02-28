Вашингтон, 28 февраля, 2025, 10:35 — ИА Регнум. Швеция готовится к потенциальной войне с Россией после завершения украинского конфликта. Об этом заявил глава военной разведки Швеции Томас Нильссон, слова которого передаёт американское издание Politico.

TASS /EPA

Нильссон отметил, что в настоящее время активность России в районе Прибалтики временно снизилась, однако, по его словам, ситуация может измениться.

«Как конфликт на Украине прекратится или уменьшится, мы уверены, что русские вернутся в наш район. Мы должны быть готовы», — заявил швед.

Он раскритиковал президента США Дональда Трампа за то, что американец регулярно выражает доверие к президенту России Владимиру Путину. Нильссон также призвал другие западные страны с осторожностью относиться к складывающейся ситуации и быть готовыми к потенциальной войне.

Как передавало ИА Регнум, немецкий таблоид Bild в январе опубликовал материал о подготовке НАТО к войне с Россией. Ссылаясь на секретный документ, издание сообщило, что вооруженный конфликт может вспыхнуть летом 2025 года. Генсек НАТО Марк Рютте 13 февраля также заявил, что Североатлантическому альянсу пора перейти к мышлению военного времени.

При этом Москва неоднократно заявляла, что Россия не собирается воевать с НАТО и что угроза существует со стороны Североатлантического альянса. Так, Путин назвал предположения о том, что страна готовится к войне с НАТО, бредом и предложил сравнить расходы Москвы и Вашингтона на оборону. В 2022 году США истратили на эти цели $811 млрд, а Россия — $72 млрд, отметил он.