Пекин, 28 февраля, 2025, 11:21 — ИА Регнум. Смертный приговор исполнили в Китае в отношении 61-летней Юй Хуаин, признанной виновной в похищении и продаже 17 детей. Об этом сообщила Верховная народная прокуратура КНР на своем сайте.

TASS /dpa/picture-alliance

Решение о казни было одобрено Верховным судом и приведено в исполнение после получения официального разрешения. Приговор женщине 25 октября 2024 года вынес суд первой инстанции.

Юй Хуаин действовала вместе с сообщником, который умер до завершения расследования. Установлено, что преступники похищали детей для продажи, сообщило агентство «Синьхуа».

Дети были похищены в период с 1993 по 2003 год в провинциях Гуйчжоу и Юньнань, а также городе Чунцин. Злоумышленники продали их в провинции Хэбэй.

По информации газеты «Синьцзинбао», на суде женщина не заявляла о раскаянии и была безразлична к потерпевшим. Первым проданным ребенком был ее собственный. Юй Хуаин арестовали за похищение и продажу детей в 2004 году, но тогда она смогла выдать себя за другого человека и получила всего восемь лет тюрьмы.

Как сообщало ИА Регнум, 20 января в городе Уси китайской провинции Цзянсу привели в исполнение смертный приговор в отношении Сюй Цзяцзиня, осужденного за нападение на учащихся и сотрудников училища. В декабре 2024 года его приговорили к казни за убийство восьми человек и причинение травм еще 17 пострадавшим.

В ноябре 2024 года Цзяцзинь с ножом напал учеников и работников учебного заведения, после чего был задержан. Перед казнью ему предоставили возможность встретиться с родственниками.