Вашингтон, 28 февраля, 2025, 10:43 — ИА Регнум. Американский президент Дональд Трамп планирует провести ряд радикальных сокращений в Госдепартаменте США, передает Politico.

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Как следует из материала издания, администрация Белого дома намерена сосредоточить работу Госдепа на заключении транзакционных правительственных соглашений, обеспечении безопасности страны и поощрении иностранных инвестиций.

«Это означает сокращение или ликвидацию бюро, продвигающих традиционные инициативы мягкой силы — такие, как продвижение демократии, защита прав человека, поддержка научных исследований или в целом укрепление американского влияния за рубежом. Изменения будут равносильны исторической реструктуризации знаменитого департамента», — пишет издание.

Пока неясно, сколько посольств будет закрыто, но, по словам источника издания, госсекретарь Марко Рубио согласен сократить значительное их число.

Во вторник, 25 февраля, руководство USAID отправило сотрудникам письмо с указанием, что 27 и 28 февраля 2025 года они смогут забрать личные вещи из бывших офисов в здании Рональда Рейгана в центре Вашингтона. В письме также указаны временные интервалы для каждого из подразделений агентства, одни из которых будут иметь два часа, а другие — 30 минут на сбор вещей.

Как передавало ИА Регнум, 21 января Трамп подписал указ о замораживании финансирования иностранных программ USAID на 90 дней для оценки их целесообразности. Все попытки офиса USAID в Киеве сохранить финансирование важных программ были отклонены Белым домом.

3 февраля глава департамента эффективности госуправления (DOGE) Илон Маскназвал USAID преступной организацией и объявил о начале её ликвидации, обвинив агентство в финансировании разработки биологического оружия.

На следующий день Трамп заявил, что Маск будет проверять другие федеральные ведомства на коррупцию так же, как это происходит с USAID.