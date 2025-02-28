Херсон, 28 февраля, 2025, 10:22 — ИА Регнум. В Малой Лепетихе Херсонской области в результате удара беспилотника Вооружённых сил Украины (ВСУ) по автомобилю скорой помощи погибли женщина и ребёнок. Об этом сообщили местные экстренные службы.

Иван Шилов ИА Регнум

«В результате удара ВСУ по автомобилю скорой помощи в Малой Лепетихе погибли женщина с ребёнком, которых везли в больницу на госпитализацию», — говорится в сообщении.

Ранее губернатор региона Владимир Сальдо сообщал об ударах по Малой Лепетихе. Глава Херсонской области также добавил, что ещё один человек пострадал в этом селе во время удара по местному фельдшерско-акушерскому пункту.

Как передавало ИА Регнум, 18 февраля экстренные службы Херсонской области также сообщали, что два мирных жителя погибли и ещё двое получили ранения в результате обстрелов территории региона со стороны украинских формирований.

По словам представителя экстренных служб, под обстрелы украинских войск в Херсонской области попали Новая Каховка, Алешки, Каховка, Голая Пристань, Князе-Григоровка, Малая Лепетиха, Великая Лепетиха, Пролетарка и Днепряны.