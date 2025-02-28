Москва, 28 февраля, 2025, 13:22 — ИА Регнум. После введения против России череды санкций и ухода из страны ряда международных компаний ESG-повестка отодвинулась на второй план. Рынок вынужден был перестроиться, а за ним перестроился и бизнес.

ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Опрос 17 тыс. респондентов, так или иначе связанных с ESG тематикой, показал, что 40% российских компаний в 2022 году сократили бюджеты на развитие в этом направлении, а 52% собираются корректировать свои цели в области устойчивого развития и пересматривать ESG-стратегии. В итоге бизнес сменил акценты, сосредоточившись на поддержке своих сотрудников. Согласно проведенному ГК «Михайлов и партнеры» исследованию среди экспертов, аналитиков и сотрудников, 74% респондентов считают, что социальный аспект стал для компаний более значимым, чем экологический. 62% опрошенных полагают, что всё же в приоритете — забота об окружающей среде, а 40% заявили, что их компании больше сконцентрированы на развитии систем корпоративного управления.

Данные тренды находят отражение, в частности, у игроков российской химической отрасли, большая часть которых является активными участниками продвижения ESG-повестки. О том, как компании химпрома следуют глобальным тенденциям, — в материале ИА Регнум.

По словам аналитиков, наиболее высокий уровень реализации экологических практик в России наблюдается в отраслях нефтегазовой, химической и металлургической промышленности. Российский бизнес, особенно ориентированный на экспорт, принял тот факт, что несоответствие целям устойчивого развития влияет на доход. Так что компании стремятся привлечь «зелёные» и социальные инвестиции. Например, по данным «СИБУР», компания стала первой в нефтехимии, которой предоставили кредит со ставкой, привязанной к динамике показателей устойчивого развития. Это говорит о том, что финансовые институты начинают включать оценку ESG-факторов как одного из условий устойчивости проектов.

И хоть рынок зеленого финансирования в России отстает от западных стран, скоро финансовые институты встроятся в общемировые тренды. Ведь трудно поспорить с тем, что существует неразрывная связь между безопасной окружающей средой и социально-экономическим развитием.

Компания О3 — производитель инновационных индустриальных лакокрасочных материалов для антикоррозионной и огнезащиты — в 2022 году приобрела сертификат «Зелёной энергии» по двум сферам охвата Scope 1 (прямые выбросы парниковых газов) и Scope 2 (косвенные энергетические выбросы парниковых газов), что позволило ей нивелировать свой углеродный след. А в 2023 году компания разработала теплоизолирующий материал «Триотерм 3500 КРИО» и систему огнезащитного покрытия, которая выдерживает струйное горение природного газа под высоким давлением. «Наши материалы применяются при строительстве крупнейших объектов по всей России. География — от Калининграда до Владивостока. Это и проект «Новатэка» «Арктик СПГ 2», проекты «Газпрома» в Усть-Луге, проект «Сибура» Амурский ГХК. Металлоконструкции на всех перечисленных проектах сегодня защищены нашими покрытиями», — отметил гендиректор Компании О3 Григорий Шифрин.

Он считает, что сейчас фокус экоинициатив сместился в сторону запроса конечного потребителя.

В группе «Акрон», которая производит минеральные удобрения, также отмечают изменения трендов. В последние годы, говорят в компании, формируется запрос от потребителей на повышение уровня безопасности, надежности и экологичности продукции, и её конкурентоспособность в обратной ситуации будет снижаться. На предприятиях группы осуществляется контроль качества сточных вод и контроль процесса очистки и обеззараживания. Предприятия также стремятся снижать объем отходов и соблюдать нормативы выбросов загрязняющих веществ в атмосферу. Например, в Великом Новгороде в цехе нитроаммофоски заменили насадку в скрубберах очистки газа от аммиака на агрегатах, а в цехе аммиачной селитры заменили фильтровальную ткань и орошающие форсунки на шести секциях промывного скруббера.

Еще две компании отрасли — «Уралхим» и «Уралкалий» — также уделяют значительное внимание ESG-повестке. Их усилия направлены на развитие корпоративной культуры и этики, сохранение биоразнообразия и повышение энергоэффективности. Так, на предприятии «Азот» (филиал «Уралхима») планируется техническое перевооружение установки обессоливания воды в цехе пароводоснабжения и технологических коммуникаций.

Но ESG это не только про экологичность, это еще и про развитие человеческого капитала. Все перечисленные компании отрасли прекрасно понимают, что без заботы о сотрудниках цели устойчивого развития достигнуты не будут. В компании ОЗ сделали акцент на привлечение молодых кадров. В 2023 году даже проводили акцию — порекомендуй вакансию другу и получи премию, если он успешно пройдет испытательный срок. За несколько месяцев штат сотрудников на заводе увеличился на 7%. Сегодня там трудятся уже порядка 80 человек.

Политика «ФосАгро» также направлена на привлечение молодых специалистов — для этого была запущена корпоративная образовательная программа. За 10 лет в компанию были трудоустроены 3 тыс. подготовленных сотрудников инженерных и рабочих специальностей, в 2024 году на работу приняты еще почти 500 выпускников.

Как говорится в статье, опубликованной в научно-исследовательском журнале «Прогрессивная экономика», хотя введенные против России экономические санкции оказывают негативное влияние на развитие отечественного ESG-сектора, ESG-повестка все равно актуальна. «Российский бизнес положительно настроен относительно преобразований, которые привносит «зеленая экономика», и готов наращивать объем инвестиций», — отмечается в публикации.

По словам старшего менеджера по устойчивому развитию «СИБУРа» Раисы Момот, «в 2022–2023 годах большинство компаний погрузились в доизучение ESG-повестки на новых рынках, а также переосмысление её с точки зрения расчета на собственные силы, в том числе с фокусом на управление бюджетами и рисками». «Этот период также показал, что без выстроенных внутри процессов и системы целеполагания в области устойчивого развития, громкие обещания и лозунги отдельных компаний, которые мы ранее слышали, работать не будут», — заявила Момот.

В итоге на рынке, по словам экспертов, стал уверенно расти спрос на инструменты устойчивого развития и в условиях санкций усилия компаний сосредоточились на эффективной интеграции ESG-практик в бизнес-процессы. То есть, несмотря на внешние потрясения, тренд на устойчивое развитие никуда не делся, но сбавил обороты и сменил приоритеты.