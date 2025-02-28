Москва, 28 февраля, 2025, 10:05 — ИА Регнум. Начальник Генерального штаба Вооруженных сил России ― первый заместитель министра обороны генерал армии Валерий Герасимов проинспектировал группировку российских войск «Запад». Об этом сообщили в пресс-службе оборонного ведомства.

Минобороны РФ

Герасимов посетил мотострелковую дивизию, выполняющую боевые задачи в зоне проведения спецоперации. Командующий группировкой войск «Запад» генерал-полковник Сергей Кузовлев, а также командир дивизии доложили главе Генштаба о сложившейся обстановке в зоне ответственности и ходе выполнения боевых задач.

«Герасимов отметил успехи соединений и воинских частей группировки войск «Запад» в выполнении поставленных задач и отдал указания на дальнейшие действия», ― говорится в сообщении Минобороны в Telegram-канале.

Кроме того, начальник Генштаба вручил государственные награды военнослужащим мотострелкового соединения, наиболее отличившимся при выполнении боевых задач, а также поблагодарил их за доблесть и мужество, проявленные в боях.

Как передавало ИА Регнум, 22 января начальник Генштаба посетил пункт управления группировки российских войск «Юг» и поставил перед воинским объединением новые боевые задачи, отметив успехи бойцов. Герасимов заслушал доклад командующего группировкой ВС РФ генерал-полковника Александра Санчика, командующих объединениями о сложившейся обстановке в зоне ответственности.

31 января Герасимов побывал в пункте управления Восточной группировки войск и поставил перед воинским объединением новые боевые задачи. Он также вручил награды военнослужащим, наиболее отличившимся в ходе боевой службы, выразив им благодарность за мужество и отвагу.

29 января группировку войск «Юг» ВС РФ в зоне проведения СВО проинспектировал министр обороны Андрей Белоусов. Он заслушал доклад Санчика о характере действий Вооруженных сил Украины. Кроме того, главе Минобороны представили современные роботизированные комплексы с боевыми модулями.