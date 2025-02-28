Москва, 28 февраля, 2025, 10:08 — ИА Регнум. Сенаторы изложили правительству России свое видение условий для возвращения в страну иностранных автопроизводителей. Об этом сообщили «Ведомости» со ссылкой на письмо председателя комитета Совфеда по экономической политике Андрея Кутепова первому вице-премьеру Денису Мантурову.

РИА Новости/Евгений Одиноков

В письме, получение которого подтвердили в аппарате Мантурова, перечислен ряд возможных обязательств для иностранных компаний. В основном предложения сенаторов направлены на обеспечение гарантий сохранения производства в России в том случае, если концерны снова покинут страну.

Первое условие — иностранцам позволят работать только в рамках совместного предприятия с отечественными автопроизводителями. При этом контроль над предприятием — в контексте владения и управления — должен принадлежать российской стороне.

Второе условие — совместное предприятие должно владеть результатами интеллектуальной деятельности (РИД), конструкторской документацией и любыми разработками. В-третьих, от иностранцев потребуют соблюдать общие правила и высокие требования к локализации «без каких-либо льготных режимов и исключений».

Четвертое условие касается снятия санкций. Если компания — иностранный резидент хочет вернуться на российский рынок, любые санкции в отношении РФ со стороны этого государства должны быть отменены.

Мантуров ранее предупредил, что иностранный автопром не сможет вернуться на российский рынок так же легко, как уходил. По его словам, это неоднозначная ситуация, и со стороны российского руководства, у которого «хорошая память», легких решений не будет.

В Минфине 25 февраля заявили, что иностранным компаниям из недружественных государств для возвращения на российский рынок потребуется разрешение правительственной комиссии по контролю за иностранными инвестициями. При принятии таких решений комиссия будет ориентироваться на позицию профильного ведомства, отметили в министерстве.

Глава Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер сообщил 26 февраля, что многие немецкие инженерные компании хотели бы вернуться в Россию в случае отмены санкций. По его словам, такое желание есть у автопроизводителей и организаций, работающих в сфере розничной торговли.

Автоэксперт Дмитрий Попов отмечал в беседе с ИА Регнум, что для возвращения в Россию немецким автопромышленникам придется преодолеть огромное количество препятствий, так как «свято место пусто не бывает». По его словам, освободившиеся места уже довольно плотно заняли китайские производители, поэтому немцы должны будут каким-то образом вернуть интерес к своей продукции, например, через новые площадки или значимые маркетинговые послабления.