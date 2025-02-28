Москва, 28 февраля, 2025, 09:57 — ИА Регнум. Средняя зарплата в 2024 году превысила 100 тыс. рублей в 11 регионах России, тогда как годом ранее таких субъектов было девять. Это следует из анализа данных Единой межведомственной информационно-статистической системы (ЕМИСС).

ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

В прошлом году рост заработных плат наблюдался во всех регионах страны. В среднем за месяц россияне получали около 88 тыс. рублей, что на 19% больше показателя предыдущего года, сообщило «РИА Новости» со ссылкой на данные ЕМИСС.

Самыми высокими ежемесячные выплаты оказались на Чукотке — 185 тыс. рублей, в Ямало-Ненецком автономном округе — 164 тыс. рублей и Москве — 162 тыс. рублей.

Также в число регионов, где граждане получали вознаграждение за труд выше 100 тыс. рублей в месяц, вошли Магаданская и Сахалинская области, Ненецкий и Ханты-Мансийский автономные округа, Камчатский край, Республика Саха (Якутия), Мурманская область и Санкт-Петербург.

В Московской области зарплаты составили 98,8 тыс. рублей, в Красноярском крае ― 93,6 тыс. рублей. Зарплаты в среднем более 50 тыс. рублей получали жители 64 регионов. Самая скромная средняя заработная плата ― в Ингушетии, она составила порядка 40 тыс. рублей.

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко 25 февраля заявил, что средняя заработная плата российских врачей увеличилась за минувший год до 123 тыс. рублей. Годом ранее она составляла 113,6 тыс. рублей. Зарплата среднего медицинского персонала увеличилась в среднем с 39,5 тыс. рублей в 2019 году до 61 тыс. рублей в 2024 году. Динамика по зарплатам в дальнейшем сохранится, заверил глава ведомства.

Мэр Москвы Сергей Собянин 24 февраля сообщил, что средняя зарплата в российской столице составляет 140–160 тыс. рублей.

Как сообщало ИА Регнум, в 2025 году самая высокая зарплата для иностранцев, получивших разрешение на работу в России по квоте, составит 380 тыс. рублей в месяц. Как следует из заявок регионов, около половины позиций для иностранцев предполагает получение менее 60 тыс. рублей в месяц, также есть несколько десятков предложений с зарплатами 20–25 тыс. рублей.