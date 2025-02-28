Абакан, 28 февраля, 2025, 09:39 — ИА Регнум. Уголовное дело возбуждено в отношении жителя Абакана, который распространял призывы к уничтожению мирного населения трех российских регионов через мессенджер Telegram. Об этом сообщила пресс-служба управления ФСБ по Хакасии.

ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

Сотрудники ФСБ установили, что в минувшем году мужчина 1984 года рождения публично призывал к осуществлению террористической деятельности, так как разделял враждебное отношение к проведению российской спецоперации на Украине.

«Осуществлял продвижение комментариев, содержащих публичные призывы к уничтожению мирного населения Ростовской, Белгородской и Московской областей», — говорится в сообщении.

Дело в отношении него возбудили по статье о публичных призывах к терроризму (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ). Проводятся комплексные оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, добавили в спецслужбе.