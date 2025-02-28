Завитинск, Амурская область, 28 февраля, 2025, 09:27 — ИА Регнум. Собака породы алабай напала на девятилетнего мальчика в городе Завитинске Амурской области. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Инцидент произошел 25 февраля, когда школьник проходил мимо частного дома. Через забор перепрыгнула собака и набросилась на него. От агрессивного животного ребенка спас хозяин алабая.

Мальчика госпитализировали в Завитинскую районную больницу.

«Ему диагностировали перелом лучевой кости правой руки со смещением, перелом локтевой кости», ― говорится в сообщении надзорного ведомства в Telegram-канале.

Следственные органы возбудили уголовное дело по ст. 118 УК РФ («Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности»). Прокуратура района предъявила в суд исковое заявление о взыскании с собственника собаки компенсации морального вреда, причиненного ребенку. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее ИА Регнум сообщило о ряде случаев нападения собак на детей в разных регионах страны. Подобный инцидент произошел 26 февраля в Верх-Исетском районе Екатеринбурга. Там ротвейлер набросился на ребенка, матери прошлось прикрыть его собой. Отмечалось, что у собаки есть хозяин. Прокуратура начала проверку.

В тот же день в Сочи две домашние собаки напали на девятилетнего мальчика и разорвали ему лицо. Ребенка госпитализировали в тяжелом состоянии. Следственный комитет возбудил уголовное дело.

На окраине Ставрополя 23 февраля стая собак насмерть загрызла девятилетнюю девочку, которая каталась с ледяной горки. Было возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности (ч. 1 ст. 109 УК РФ). Напавших на ребенка животных держала на своем участке местная жительница. По решению суда ее арестовали на два месяца.