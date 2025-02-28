Якутск, 28 февраля, 2025, 09:10 — ИА Регнум. В Якутске произошла массовая вспышка острой кишечной инфекции. Ее зафиксировали в Республиканском центре медицинской реабилитации и спортивной медицины, сообщил телеканал РЕН ТВ.

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

По информации источника канала, заболевание выявили у 75 человек, в том числе у 24 детей.

В настоящее время совместно с сотрудниками Роспотребнадзора проводится комплекс противоэпидемических и профилактических мероприятий, говорится в сообщении.

Как сообщало ИА Регнум, в январе в Минусинском районе Красноярского края произошла вспышка норовируса. Заболевание диагностировали у нескольких десятков постояльцев санатория «Сосновый бор», пять человек госпитализировали в состоянии средней степени тяжести. Всего к медикам с подозрением на острую кишечную инфекцию обратились 33 человека, детей среди них не было. Работу санатория приостановили, по факту распространения инфекционного заболевания возбудили уголовное дело.

В том же месяце в Казани произошло массовое отравление школьников в детском образовательно-оздоровительном центре «Дуслык». В инфекционную больницу доставили 12 подростков 16–17 лет с выраженными симптомами недомогания. По факту отравления детей возбудили уголовное дело.