Москва, 28 февраля, 2025, 08:39 — ИА Регнум. Теракт в отношении митрополита Симферопольского и Крымского Тихона (Шевкунова), по замыслу организаторов, должен был быть совершен в храме. Это следует из видео ФСБ, кадры которого показал телеканал «Россия 24».

Кадр из видео

Предполагалось, что исполнители теракта — помощник митрополита Денис Попович и клирик Никита Иванкович — подорвут самодельное взрывное устройство. Покушение на Тихона организовало Главное управление разведки минобороны Украины (ГУР).

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«Мы должны были его заложить в жилом помещении митрополита Тихона в Сретенском монастыре в Москве», — признались подозреваемые на допросе.

Попович должен был принести бомбу в храм. В его телефоне и в телефоне Иванковича правоохранители нашли более 70 украинских контактов, в том числе пресс-секретаря ВСУ Маргариты Ривчаченко.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/player/2NvYzR8WR" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Теракт в отношении митрополита Тихона, предотвращенный сотрудниками ФСБ, готовили его помощник и клирик храма

Как сообщало ИА Регнум, теракт в отношении митрополита Тихона предотвратили сотрудники ФСБ, задержав двоих мужчин — гражданина России и гражданина Украины. Украинские спецслужбы в середине прошлого года завербовали их через Telegram. У задержанных изъяли самодельную бомбу и поддельные паспорта, на допросе они дали признательные показания.

По словам мужчин, бомбу им передали в декабре 2024 года через тайник. Взрыв они должны были устроить в период нахождения митрополита Тихона в Москве. Затем исполнители планировали покинуть страну. В отношении мужчин возбудили уголовное дело по статьям о приготовлении к теракту и незаконном обороте взрывных устройств.