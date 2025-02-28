Готовившие атаку на митрополита Тихона планировали взорвать бомбу в храме
Москва, 28 февраля, 2025, 08:39 — ИА Регнум. Теракт в отношении митрополита Симферопольского и Крымского Тихона (Шевкунова), по замыслу организаторов, должен был быть совершен в храме. Это следует из видео ФСБ, кадры которого показал телеканал «Россия 24».
Предполагалось, что исполнители теракта — помощник митрополита Денис Попович и клирик Никита Иванкович — подорвут самодельное взрывное устройство. Покушение на Тихона организовало Главное управление разведки минобороны Украины (ГУР).
«Мы должны были его заложить в жилом помещении митрополита Тихона в Сретенском монастыре в Москве», — признались подозреваемые на допросе.
Попович должен был принести бомбу в храм. В его телефоне и в телефоне Иванковича правоохранители нашли более 70 украинских контактов, в том числе пресс-секретаря ВСУ Маргариты Ривчаченко.
Как сообщало ИА Регнум, теракт в отношении митрополита Тихона предотвратили сотрудники ФСБ, задержав двоих мужчин — гражданина России и гражданина Украины. Украинские спецслужбы в середине прошлого года завербовали их через Telegram. У задержанных изъяли самодельную бомбу и поддельные паспорта, на допросе они дали признательные показания.
По словам мужчин, бомбу им передали в декабре 2024 года через тайник. Взрыв они должны были устроить в период нахождения митрополита Тихона в Москве. Затем исполнители планировали покинуть страну. В отношении мужчин возбудили уголовное дело по статьям о приготовлении к теракту и незаконном обороте взрывных устройств.