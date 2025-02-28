Токио, 28 февраля, 2025, 08:44 — ИА Регнум. Москва не оставит без ответа недружественный шаг Японии, принявшей очередной пакет антироссийских санкций. Об этом 28 февраля заявил посол РФ в Токио Николай Ноздрев.

РИА Новости/Алексей Витвицкий

«Введенный против нашей страны 25-й пакет нелегитимных санкций стал очередным подтверждением приверженности Токио антироссийскому курсу», ― процитировало «РИА Новости» дипломата.

В комментарии по случаю 100-летней годовщины установления дипломатических отношений между Японией и СССР Ноздрев отметил, что такие действия администрации премьер-министра Японии Сигэру Исибы, предпринятые накануне смены власти в США, лишний раз свидетельствуют о недальновидности японского официоза, его весьма поверхностном понимании глобальных геополитических процессов.

Россия предупреждала Японию, подчеркнул посол, что враждебные действия не останутся безнаказанными. По его словам, Москва уже предприняла ряд ответных мер и продолжит работу в этом направлении.

«Наша реакция не будет спонтанной или лишь символической. Каждый шаг досконально согласован, необязательно симметричен и непосредственно связан с конкретными санкциями со стороны Токио», ― пояснил Ноздрев.

Как сообщало ИА Регнум, власти Японии 10 января приняли решение в рамках антироссийских мер ввести ограничения в отношении 11 физических лиц, 51 юридического лица и трех банков из России, а также в отношении нескольких компаний и одного физлица из восьми стран мира.

Как заявил Исиба в своей программной речи в парламенте, Токио продолжит политику антироссийских санкций и помощи Украине.

24 января премьер-министр Японии признал, что российско-японские отношения переживают тяжелые времена, но заявил, что Токио нацелен на заключение мирного договора с Москвой после разрешения разногласий.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 25 января заявил, что политика Токио в отношении Москвы остается откровенно недружественной.

14 февраля глава МИД Японии Такэси Ивая призвал наладить взаимопонимание с Москвой. Японо-российские отношения находятся в сложном состоянии, есть много проблемных моментов, но Россия — страна-сосед, и взаимопонимание с ней необходимо, подчеркнул дипломат.