Пекин, 28 февраля, 2025, 08:16 — ИА Регнум. Переговоры секретаря Совета безопасности России Сергея Шойгу с руководителем канцелярии ЦК КПК по иностранным делам, министром иностранных дел КНР Ван И начались в Пекине. Они проходят в государственной резиденции «Дяоюйтай».

РИА Новости/Анна Раткогло Сергей Шойгу и министр иностранных дел КНР Ван И

Также планируется, что в ходе однодневного визита в страну Шойгу проведет встречу с председателем КНР Си Цзиньпином.

Ожидается, что в ходе диалога будут затронуты вопросы двустороннего сотрудничества КНР и России в области безопасности, международные и региональные темы.

Как сообщало ИА Регнум, 28 февраля Шойгу прибыл в Пекин с однодневным визитом для встречи с высшим руководством Китая. За последние три месяца это второй визит секретаря Совбеза РФ в Китай.

Прошлый визит Шойгу в Китай состоялся осенью прошлого года. 13 ноября он провел встречу с членом Политбюро ЦК Коммунистической партии Китая, руководителем политико-юридической комиссии ЦК КПК Чэнь Вэньцином.

Секретарь Совбеза отметил, что российско-китайские отношения находятся на беспрецедентно высоком уровне за всю их историю. Шойгу указал на созвучные подходы по ключевым проблемам международного и регионального значения, а также на интенсивное взаимодействие двух стран по линии силовых и правоохранительных структур.

На встрече с министром иностранных дел КНР Ван И 12 ноября Шойгу отметил, что отношения России и Китая являются одним из стержней мировой политики и безопасности. Со своей стороны Ван И заявил, что Китай готов укреплять координацию с Россией по вопросам, затрагивающим интересы безопасности и развития двух стран. Также Пекин готов повышать уровень стратегического взаимного доверия, заверил он.