Смоленск, 28 февраля, 2025, 08:11 — ИА Регнум. Украинский беспилотник, подавленный силами РЭБ, упал и взорвался в Вяземском районе Смоленской области. Об этом сообщил губернатор региона Василий Анохин в Telegram-канале.

Иван Шилов ИА Регнум

«По предварительной информации, в результате падения летательного аппарата произошел взрыв, пострадавших и разрушений нет», — написал Анохин.

Он добавил, что на месте работают следственно-оперативные службы, и напомнил жителям об опасности приближения к фрагментам упавших БПЛА.

Как сообщало ИА Регнум, ночью 28 февраля дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили и уничтожили 22 украинских беспилотных летательных аппарата за пределами зоны СВО. Восемь беспилотников сбили над Орловской областью, семь — над Курской, четыре — над Брянской, два — над Краснодарским краем, один — над Смоленской областью, уточнили в Минобороны России.

Смоленская область также подверглась атаке с воздуха ночью 13 февраля. Тогда над регионом нейтрализовали три вражеских дрона, в общей сложности за ночь сбили 83 БПЛА.