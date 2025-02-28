Президент США Дональд Трамп поддерживает пятую статью Устава НАТО о мерах коллективной обороны, но считает, что применять её на Украине не понадобится, даже с учётом возможного появления европейских миротворцев. На пресс-конференции с британским премьером Киром Стармером 17 февраля американский лидер также высказал уверенность в «очень успешном мире», который будет «долгим и длящимся». А Стармер выразил готовность разместить войска Великобритании на Украине «в качестве вклада в урегулирование украинского конфликта» и предоставить Киеву небывалый объём военной помощи. Обсуждением в том числе такого известия ознаменован новый, 1100-й день специальной военной операции (СВО) на Украине.

Иван Шилов ИА Регнум Путин и Трамп

Впервые за свою историю НАТО применило пятую статью после террористических актов, совершенных 11 сентября 2001 года. О том, что членство Украины в НАТО будет означать резкую и неконтролируемую эскалацию конфликта с тяжёлыми последствиями для глобальной безопасности, неоднократно заявлял президент Владимир Путин. А Дональд Трамп после разговора со своим российским коллегой неоднократно соглашался с идеей об отказе Киеву во вступлении в альянс.

«Хотели бы ещё раз подчеркнуть, что действительно справедливое и устойчивое решение конфликта невозможно без полного и необратимого искоренения его первопричин. Одной из главных из них было нарушение Западом обещаний не расширять НАТО и поглощение альянсом всего геополитического пространства вплоть до российских границ», — отмечала 27 февраля на пресс-конференции официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Тем временем непосредственно в зоне СВО Вооруженные силы России громят формирования Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области. Только за сутки, 27 февраля, потери врага на данном направлении составили более 510 военнослужащих. Общие же потери украинской армии на курском направлении составили уже более 62 тысяч военных.

Подробности — в трансляции ИА Регнум.