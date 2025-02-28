Москва, 28 февраля, 2025, 08:04 — ИА Регнум. Попытку осуществить теракт против митрополита Крымского и Симферопольского Тихона (Шевкунова) предпринял его помощник — гражданин Украины Денис Попович, которого завербовало Главное управление разведки украинского минобороны (ГУР).

ФСБ. РИА Новости/Константин Михальчевский

После своего задержания 28 февраля украинец в ходе допроса дал признательные показания. Он рассказал, что украинские спецслужбы поручили ему следить за митрополитом. В случае отказа Поповичу, по его словам, пригрозили расправой над родными.

«Впоследствии была поставлена задачи найти союзника и ликвидировать митрополита Тихона. Непосредственно взрывчатка была передана нам в виде закладки. Мы должны были заложить ее в жилом помещении митрополита Тихона в Сретенском монастыре в Москве», — признался задержанный.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3950335" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Теракт в отношении митрополита Тихона, предотвращенный сотрудниками ФСБ, готовили его помощник и клирик храма

По его словам, предполагалось, что после выполнения задания ГУР украинские агенты должны будут покинуть Россию по поддельным документам.

О задержании россиянина и гражданина Украины, которых украинские спецслужбы завербовали в Telegram, стало известно ранее в этот же день, 28 февраля. Силовики изъяли у мужчин самодельное взрывное устройство, а также два украинских поддельных паспорта. Кроме того, задержанные дали признательные показания.

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В отношении украинских агентов было возбуждено уголовное дело по статьям о приготовлении к террористическому акту и незаконном обороте взрывных устройств.

Накануне, 27 февраля, президент России Владимир Путин в рамках заседания коллегии ФСБ отметил, что число террористических преступлений в стране выросло и что многие из них спланированы украинскими спецслужбами. В связи с этим глава государства призвал силовиков уделять особое внимание превентивным мерам, повышению антитеррористической защищённости военных и промышленных объектов, систем жизнеобеспечения, общественных объектов, а также энергетической и транспортной инфраструктуры.