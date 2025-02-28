Москва, 28 февраля, 2025, 07:58 — ИА Регнум. Центр общественных связей Федеральной службы безопасности (ФСБ) опубликовал кадры задержания агентов Главного управления разведки минобороны Украины (ГУР) за попытку осуществить теракт против митрополита Симферопольского и Крымского Тихона (Шевкунова).

На записи, распространенной в пятницу, 28 февраля, можно заметить, как силовики приближаются к одному из фигурантов, заводят руки за спину и надевают наручники. Затем правоохранители уводят мужчину в машину.

О задержании россиянина и гражданина Украины, которых украинские спецслужбы завербовали в Telegram, стало известно ранее в этот же день, 28 февраля. Силовики изъяли у мужчин самодельное взрывное устройство, а также два украинских поддельных паспорта. Кроме того, задержанные дали признательные показания.

В отношении украинских агентов было возбуждено уголовное дело по статье о приготовлении к террористическому акту и незаконном обороте взрывных устройств.

Как сообщало ИА Регнум, 27 февраля президент России Владимир Путин в рамках заседания коллегии ФСБ отметил, что число террористических преступлений в стране выросло и что многие из них спланированы украинскими спецслужбами. В связи с этим глава государства призвал силовиков уделять особое внимание превентивным мерам, повышению антитеррористической защищённости военных и промышленных объектов, систем жизнеобеспечения, общественных объектов, а также энергетической и транспортной инфраструктуры.