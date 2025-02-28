Москва, 28 февраля, 2025, 07:56 — ИА Регнум. Сотрудники ФСБ в Москве предотвратили теракт против митрополита Симферопольского и Крымского Тихона (Шевкунова), который планировало осуществить Главное управление разведки минобороны Украины (ГУР). Об этом 28 февраля сообщила пресс-служба Центра общественных связей ФСБ.

В результате действий силовиков были задержаны гражданин Украины и россиянин, которых украинские спецслужбы в середине прошлого года завербовали через Telegram. В рамках следственных мероприятий силовики изъяли у фигурантов самодельное взрывное устройство (СВУ), а также два украинских поддельных паспорта. Кроме того, задержанные дали признательные показания.

«В декабре 2024 года через тайник им было передано СВУ. Преступную акцию планировали осуществить во время нахождения митрополита Тихона в городе Москве. После совершения преступления они планировали выехать из России с использованием поддельных паспортов, предоставленных украинскими спецслужбами», — рассказали в ведомстве.

По факту инцидента в отношении украинца и россиянина было возбуждено уголовное дело по статье о приготовлении к террористическому акту и незаконном обороте взрывных устройств.

Накануне, 27 февраля, президент России Владимир Путин в рамках заседания коллегии ФСБ отметил, что число террористических преступлений в стране выросло и что многие из них спланированы украинскими спецслужбами. В связи с этим глава государства призвал силовиков уделять особое внимание превентивным мерам, повышению антитеррористической защищённости военных и промышленных объектов, систем жизнеобеспечения, общественных объектов, а также энергетической и транспортной инфраструктуры.

Как указал российский лидер, Федеральная служба безопасности — этот сильное, надежное и эффективное звено в структуре безопасности России. Он поблагодарил весь состав ФСБ за профессионализм и решительность в работе и выразил особую благодарность за действия сотрудников службы в ходе проведения специальной военной операции, на линии фронта, в тылу врага и в новых регионах России.