Луганск, 28 февраля, 2025, 08:07 — ИА Регнум. В районе страусиной фермы в Ямполе в Донецкой Народной Республике (ДНР) у границы с Луганской Народной Республикой (ЛНР) украинские вооружённые формирования активно укрепляют позиции и возводят новые фортификационные сооружения. Об этом сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

Иван Шилов ИА REGNUM Андрей Марочко

«В районе населённого пункта Кременная в ЛНР обнаружены укрепительные работы украинских сил в направлении юго-востока от Торского. Инженеры увеличили сеть траншей примерно в пяти километрах к югу от населённого пункта Червоная Диброва в ЛНР. Кроме того, в районе страусиной фермы в Ямполе были выявлены новые фортификационные сооружения украинских боевиков», — уточнил эксперт в Telegram-канале.

По словам Марочко, в основном инженерные работы ВСУ осуществляют вручную, а для облегчения копки промерзшего грунта часто применяются танковые мины.

Как сообщало ИА Регнум, 26 февраля Андрей Марочко заявил, что российские военные приступили к освобождению сразу двух населённых пунктов в Харьковской области. После уничтожения украинских формирований в населённом пункте Голубовка ВС России продолжили развивать успех в направлении Кондрашовки и Радьковки, уточнил он.

ВС РФ 22 февраля освободили от украинских формирований село Новолюбовка в ЛНР. Также были нанесены удары по личному составу и технике ряда бригад украинской армии у Тополей, Кондрашовки, Голубовки, Новой Кругляковки, Боровой, Шийковки в Харьковской области и Ямполя в ДНР, а также в районе Серебрянского лесничества.