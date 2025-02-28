Манила, 28 февраля, 2025, 07:54 — ИА Регнум. Два российских туриста погибли у берегов Филиппин, один из них утонул, а на другого напали акулы, передает агентство The Associated Press (AP).

Bernard DUPONT Акула

Командующий береговой охраны Филиппин сообщил, что на лодке у острова Верде вместе с филиппинским инструктором по дайвингу отплыли четверо россиян.

Когда началось погружение, их унесло сильным течением. Двоим туристам из России удалось спастись, а двое других пропали — 29-летний Илья Перегудин и 39-летний Максим Мелехов.

Позже Мелехова обнаружили без сознания, он скончался в больнице.

Перегудина нашли в тот момент, когда на него напали акулы.

«Мужчина уже был без правой руки, вокруг него плавали акулы. Нам удалось вытащить его тело», — рассказали спасатели.

Местные власти начали расследование.

Как сообщало ИА Регнум, погибшим и пострадавшим в результате нападения акулы 29 декабря на пляже города Марса-Алам в Египте оказались итальянские туристы. Участок моря, где произошел несчастный случай, закрыли на несколько дней.

Пострадавшего госпитализировали. Министерство окружающей среды Египта указало на то, что инцидент произошёл за пределами зоны, определённой для купания.

В сентябре туристка из Германии погибла после того, как на неё напала акула на Канарских островах. Женщина была на катамаране, она потеряла ногу в ходе атаки хищника и скончалась по дороге в больницу.