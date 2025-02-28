Москва, 28 февраля, 2025, 07:26 — ИА Регнум. За прошедшую ночь дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили и уничтожили 22 украинских беспилотных летательных аппарата. Об этом 28 февраля сообщила в Telegram-канале пресс-служба Минобороны России.

Иван Шилов ИА REGNUM Обломки БПЛА

В ведомстве уточнили, что восемь беспилотников сбили в воздушном пространстве Орловской области, семь БПЛА подавили над территорией Курской области. Ещё четыре украинских дрона сбили в Брянской области, два — над территорией Краснодарского края, один — над Смоленской областью.

Как сообщало ИА Регнум, 27 февраля в период с 19:15 до 21:40 мск российские военные уничтожили шесть украинских БПЛА над Республикой Крым и два беспилотника обезвредили над Брянской областью.

За ночь 27 февраля ВС России перехватили и уничтожили 19 украинских дронов. 12 беспилотников ВСУ поразили в небе над Орловской областью. Ещё по три БПЛА ликвидировали в Курской и Белгородской областях, один украинский дрон уничтожили над территорией Республики Крым.

В течение ночи 26 февраля российские силы ПВО перехватили 128 украинских беспилотников. Больше всего дронов было зафиксировано над Краснодарским краем, где ВС РФ нейтрализовали 83 БПЛА. Ещё 30 украинских дронов сбили над территорией Республики Крым, восемь — над акваторией Азовского моря, пять — над акваторией Чёрного моря, по одному беспилотнику обезвредили в Брянской и Курской областях.