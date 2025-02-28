Пхеньян, 28 февраля, 2025, 07:29 — ИА Регнум. Лидер КНДР Ким Чен Ын призвал быть в готовности к использованию ядерного оружия. Об этом написало Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

M.yinews.cn Ким Чен Ын с армией

С таким призывом к военным Ким Чен Ын обратился во время очередных испытаний стратегических крылатых ракет, которыми остался доволен. Он отметил, что обороноспособность и силы сдерживания гарантируются мощными наступательными вооружениями.

Ким Чен Ын подчеркнул, что необходимо «быть в полной готовности к использованию ядерного оружия и вечно защищать суверенитет и безопасность государства».

Как сообщало ИА Регнум, военные КНДР 26 февраля произвели тренировочный запуск стратегической крылатой ракеты для проверки систем ядерного сдерживания страны.

На запуске присутствовал Ким Чен Ын. Он заверил журналистов в полной готовности систем ядерного сдерживания к боевой работе.