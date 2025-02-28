Москва, 28 февраля, 2025, 07:17 — ИА Регнум. Повышенное количество осадков ожидается в марте в отдельных регионах России. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Дарья Драй ИА REGNUM Горожане под зонтами

«От западных границ России до Оби прогнозируется количество осадков около нормы, исключение составляют только Мурманская и Архангельская области, здесь избыток осадков», — уточнил ТАСС метеоролог.

Также синоптики прогнозируют интенсивные осадки в первый весенний месяц на территории Западной Сибири, Таймыра, большей часть Красноярского края и севера Урала. Кроме того, много осадков ожидается в Магаданской, Амурской областях, на Сахалине, в Хабаровском и Приморском краях.

На Чукотке, в Иркутской области, Бурятии, Забайкалье и на юге Якутии, наоборот, будет отмечаться дефицит осадков, резюмировал Вильфанд.

Как сообщало ИА Регнум, в марте в Ставропольском крае, на юге Краснодарского края, Чукотке, в Магаданской области, на севере Камчатского края, а также на Нижней Волге температура воздуха будет ниже нормы. При этом на севере европейской части России воздух прогреется выше нормы, в том числе в Москве и по области, в регионах Центрального федерального округа, заявил Роман Вильфанд.

До 20 марта допустимо понижение температуры воздуха до минус десяти градусов. Однако в европейской части России снег может сойти раньше, чем обычно, отметил научный руководитель Гидрометцентра.