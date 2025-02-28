Избыток осадков ожидается в марте в трёх округах России — Вильфанд
Синоптики ожидают избытка осадков на Урале, в Сибири и Северо-Западном округе
Москва, 28 февраля, 2025, 07:17 — ИА Регнум. Повышенное количество осадков ожидается в марте в отдельных регионах России. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
«От западных границ России до Оби прогнозируется количество осадков около нормы, исключение составляют только Мурманская и Архангельская области, здесь избыток осадков», — уточнил ТАСС метеоролог.
Также синоптики прогнозируют интенсивные осадки в первый весенний месяц на территории Западной Сибири, Таймыра, большей часть Красноярского края и севера Урала. Кроме того, много осадков ожидается в Магаданской, Амурской областях, на Сахалине, в Хабаровском и Приморском краях.
На Чукотке, в Иркутской области, Бурятии, Забайкалье и на юге Якутии, наоборот, будет отмечаться дефицит осадков, резюмировал Вильфанд.
Как сообщало ИА Регнум, в марте в Ставропольском крае, на юге Краснодарского края, Чукотке, в Магаданской области, на севере Камчатского края, а также на Нижней Волге температура воздуха будет ниже нормы. При этом на севере европейской части России воздух прогреется выше нормы, в том числе в Москве и по области, в регионах Центрального федерального округа, заявил Роман Вильфанд.
До 20 марта допустимо понижение температуры воздуха до минус десяти градусов. Однако в европейской части России снег может сойти раньше, чем обычно, отметил научный руководитель Гидрометцентра.