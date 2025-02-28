Москва, 28 февраля, 2025, 07:02 — ИА Регнум. Близкие родственники мэра города Николаева на Украине Александра Сенкевича, жена Екатерина и брат Станислав, покинули страну. Подробности побега установило «РИА Новости» на основании данных аккаунта Google и других фактов.

Иван Шилов ИА Регнум Усталость от Украины

Отмечается, что 36-летний брат мэра сбежал, несмотря на введенный киевским режимом запрет на выезд из страны мужчин в возрасте от 18 до 60 лет.

Отследить местонахождение Станислава Сенкевича удалось благодаря его аккаунту в Google, под которым он оставлял отзывы на посещаемые места. Так, за последний год он точно побывал в Турции, Эстонии и Латвии.

Ранее в Николаеве он работал директором общественной организации «Голос общества». Чем занимается сейчас родственник — неизвестно.

Также за границей, по информации издания, находится и супруга мэра. Екатерина Сенкевич еще в 2023 году стала соучредителем компании «Черное море» во Вроцлаве. В учредительных документах фирмы в графе «Место жительство» у нее указана Польша.

Как сообщало ИА Регнум, практически ежедневно более сотни мужчин призывного возраста пытаются незаконно выехать с Украины и спрятаться в Европе. Об этом рассказывали пограничники летом 2024 года.

Житель Одессы сумел сбежать от сотрудников ТЦК благодаря жильцам дома, открывшим ему дверь.

Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что проводимая киевским режимом тотальная мобилизация полностью обескровит Украину, а на следующем этапе в ВСУ будут призывать студентов и создавать аналог нацистского гитлерюгенда. Именно для этого в Киеве заговорили о новом снижении призывного возраста, подчеркнул Путин.