Вашингтон, 28 февраля, 2025, 06:49 — ИА Регнум. После урегулирования конфликта боевые действия на Украине не возобновятся, президент России Владимир Путин не нарушит будущее соглашение. Об этом 27 января заявил американский лидер Дональд Трамп.

Иван Шилов ИА Регнум

«Я знаю его (Путина. — Прим. ред.) уже на протяжении долгого времени. <…> Я не верю, что он станет нарушать своё слово», — подчеркнул Трамп, комментируя журналистам в Белом доме будущее соглашение по урегулированию конфликта на Украине и опыт взаимодействия с российским коллегой.

Президент США напомнил, что знает российского лидера не один год.

Как сообщало ИА Регнум, в январе Трамп назвал Путина умным человеком. В ходе предвыборной гонки будущий глава Белого дома отмечал, что президент России и председатель КНР Си Цзиньпин играют лидирующую роль в мировой политике.

Владимир Путин 27 февраля на заседании коллегии ФСБ России заявил, что контакты с новой администрацией США вселяют определённые надежды — американская сторона проявляет настрой на постепенное решение проблемных вопросов. Именно системные, стратегические проблемы в мировой архитектуре международных отношений, которые приобрели колоссальный объем, спровоцировали кризисы в разных регионах мира, в том числе на Украине, уточнил президент РФ.

В этот же день Дональд Трамп положительно оценил переговорный процесс между Москвой и Вашингтоном по урегулированию конфликта на Украине. По его словам, Россия действовала очень хорошо.

Путин и Трамп 12 февраля провели телефонный разговор, обсудив, в частности, тему урегулирования украинского конфликта. Диалог глав двух государств произошёл впервые за 4,5 года и длился почти полтора часа. Стороны также договорились об организации личной встречи и согласились с тем, что пришло время работать вместе, в том числе по вопросу урегулирования украинского конфликта.