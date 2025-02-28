Трамп о мирном договоре по Украине: Путин не нарушит своё слово
Трамп исключил вероятность нарушения Путиным мирного соглашения по Украине
Вашингтон, 28 февраля, 2025, 06:49 — ИА Регнум. После урегулирования конфликта боевые действия на Украине не возобновятся, президент России Владимир Путин не нарушит будущее соглашение. Об этом 27 января заявил американский лидер Дональд Трамп.
«Я знаю его (Путина. — Прим. ред.) уже на протяжении долгого времени. <…> Я не верю, что он станет нарушать своё слово», — подчеркнул Трамп, комментируя журналистам в Белом доме будущее соглашение по урегулированию конфликта на Украине и опыт взаимодействия с российским коллегой.
Президент США напомнил, что знает российского лидера не один год.
Как сообщало ИА Регнум, в январе Трамп назвал Путина умным человеком. В ходе предвыборной гонки будущий глава Белого дома отмечал, что президент России и председатель КНР Си Цзиньпин играют лидирующую роль в мировой политике.
Владимир Путин 27 февраля на заседании коллегии ФСБ России заявил, что контакты с новой администрацией США вселяют определённые надежды — американская сторона проявляет настрой на постепенное решение проблемных вопросов. Именно системные, стратегические проблемы в мировой архитектуре международных отношений, которые приобрели колоссальный объем, спровоцировали кризисы в разных регионах мира, в том числе на Украине, уточнил президент РФ.
В этот же день Дональд Трамп положительно оценил переговорный процесс между Москвой и Вашингтоном по урегулированию конфликта на Украине. По его словам, Россия действовала очень хорошо.
Путин и Трамп 12 февраля провели телефонный разговор, обсудив, в частности, тему урегулирования украинского конфликта. Диалог глав двух государств произошёл впервые за 4,5 года и длился почти полтора часа. Стороны также договорились об организации личной встречи и согласились с тем, что пришло время работать вместе, в том числе по вопросу урегулирования украинского конфликта.