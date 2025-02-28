Пекин, 28 февраля, 2025, 06:32 — ИА Регнум. Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу прибыл 28 февраля в Пекин для встречи с высшим руководством Китая. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Kremlin.ru Сергей Шойгу

В планах однодневного визита Шойгу в КНР — встречи с председателем КНР Си Цзиньпином и главой МИД страны Ван И.

В ходе переговоров планируется обсудить двусторонние вопросы в сфере обеспечения безопасности, а также международные и региональные темы.

Отмечается, что за последние три месяца это второй визит Сергея Шойгу в Китай.

Как сообщало ИА Регнум, президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора проинформировал Си Цзиньпина о российско-американских контактах. Путин и Си Цзиньпин также в ходе беседы подчеркнули, что российско-китайская внешнеполитическая связка является важнейшим стабилизирующим фактором в мировых делах, носит стратегический характер, не подвержена внешнему влиянию и не направлена против кого-либо. Си Цзиньпин назвал Китай и Россию добрыми друзьями, которые поддерживают друг друга.

Сергей Шойгу в рамках визита в Куала-Лумпур провёл переговоры с генеральным директором Совета национальной безопасности при канцелярии премьер-министра Малайзии Нуширваном Зайналом Абидином.