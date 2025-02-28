Вашингтон, 28 февраля, 2025, 06:28 — ИА Регнум. Делегации США и России провели в Стамбуле конструктивную дискуссию. Стороны также определили первые шаги к стабилизации работы дипломатических миссий, сообщила 27 февраля пресс-служба Госдепартамента США.

Loren Здание Госдепа США

«Делегацию США возглавляла Соната Коултер, заместитель помощника госсекретаря по России и Центральной Европе, а российскую делегацию возглавлял директор североатлантического департамента Министерства иностранных дел посол Александр Дарчиев», — уточнили в американском ведомстве.

Отмечается, что США выразили обеспокоенность в вопросах относительно доступа к банковским и контрактным услугам, а также необходимости обеспечения стабильного и устойчивого уровня кадрового обеспечения посольства США в Москве.

Делегаты договорились провести повторную встречу, дата и место пока не определены, заключили в Госдепе.

Как сообщало ИА Регнум, 27 февраля в Стамбуле в условиях повышенной секретности состоялись переговоры между российской и американской делегациями. Официально темой встречи являлась нормализация работы диппредставительств России и США. Переговорщики общались на протяжении более шести часов. Встречу организовали около 10:00 мск в резиденции генконсула США. Официальных комментариев делегаций по окончании беседы не последовало.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров отмечал, что российские и американские дипломаты и эксперты обсудят проблемы, которые накопились в результате противоправной деятельности ушедшей администрации США. Итоги предстоящих переговоров покажут, как будут складываться дальнейшие отношения РФ и США, подчёркивал дипломат. В свою очередь представитель Госдепа утверждал, что представители России и США на встрече в Стамбуле обсудят «операционные вопросы» работы посольств и консульств, в частности связанные с укомплектованием штатов, визами и дипломатическим банкингом. Он заявил, что на повестке дня нет ни политических тем, ни вопросов безопасности, в том числе связанных с Украиной.