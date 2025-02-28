Вашингтон, 28 февраля, 2025, 06:13 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп признал красоту Виктории Стармер, супруги премьер-министра Великобритании Кира Стармера. Таким образом он уклонился от прямого ответа на вопрос журналистов о том, должен ли глава британского правительства выбрать более тесные отношения либо с Соединёнными Штатами, либо с Европейским союзом.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

«Мы встречались пару раз, и я очень впечатлён им (Стармером. — Прим. ред.). Должен сказать, я очень впечатлён его женой. Она красивая, замечательная женщина», — приводит слова Трампа телеканал Sky News.

При этом в рамках визита в США Виктория Стармер не сопровождала мужа в поездке.

Как сообщало ИА Регнум, в июле 2017 года Дональд Трамп во время официального визита во Францию заявил, что супруга главы Елисейского дворца Эммануэля Макрона «прекрасна». На видеозаписи, выложенной на официальной странице Елисейского дворца, видно, как после посещения Дома инвалидов Трамп повернулся к Бриджит Макрон и сказал, что она «в такой хорошей форме». После чего он повернулся к президенту Франции и повторил своё замечание. Затем Трамп вновь повернулся к Бриджит и назвал ее «красивой».