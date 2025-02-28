Калининград, 28 февраля, 2025, 06:08 — ИА Регнум. Отключение стран Прибалтики от российских электросетей изначально было задумано как способ вызвать энергетический кризис в Калининградской области. Такое мнение высказал британский аналитик Александр Меркурис на YouTube-канале Duran.

Электрическая лампочка

По словам эксперта, ещё до 2018 года в европейских кругах обсуждалась идея отключения прибалтов от российской энергосистемы. Это автоматически оставило бы Калининград без электричества. Предполагалось, что Евросоюз возьмёт на себя обеспечение электроэнергией Балтии, в то время как Калининград погрузился бы в хаос. Это создало бы условия для различных сценариев.

В самых смелых фантазиях европейских стратегов это могло бы подтолкнуть Россию к уступкам или даже создать предпосылки для быстрого захвата региона.

Однако, как отметил Меркурис, Россия предвидела такой сценарий и заранее подготовилась к отключению.

Аналитик подчеркнул, что ещё в 2014 году были предприняты меры для обеспечения энергетической независимости российского анклава. В результате в Калининграде нет ни дефицита электроэнергии, ни роста цен. В то же время страны Балтии оказались совершенно не готовы к такому развитию событий и теперь вынуждены покупать электроэнергию у Евросоюза по удвоенным ценам, сталкиваясь с перебоями в электроснабжении.

Как сообщало ИА Регнум, на данный момент цены на электричество в странах Прибалтики резко выросли после выхода из единой с РФ и Белоруссией энергосистемы БРЭЛЛ, теперь они в 60 раз выше, чем в некоторых других странах.

В феврале прибалтийские страны вышли из энергокольца БРЭЛЛ с Россией и Белоруссией, а энергосистема Калининградской области приступила к автономному режиму работы. Затем Литва, Латвия и Эстония присоединились к европейской системе электросетей.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен позднее заявила, что это решение якобы даст Эстонии, Латвии и Литве «свободу от угроз и шантажа» со стороны России. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ответ заметила, что отключение стран от БРЭЛЛ — продолжение уничтожения стран, некогда имевших предпосылки к процветанию.