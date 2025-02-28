Лондон, 28 февраля, 2025, 05:39 — ИА Регнум. США и Украина преувеличили объёмы запасов редкоземельных металлов в рамках взаимного соглашения. Об этом сообщил британский журнал The Spectator.

Анна Рыжкова ИА Регнум Разведанные месторождения полезных ископаемых на Украине

«Хотя окончательные детали сделки остаются неопределёнными, одно можно сказать наверняка: масштабы минеральных богатств Украины и их реальная стоимость на мировых рынках были значительно преувеличены как США, так и Украиной», — отметил 26 февраля автор статьи.

В материале ссылаются на данные Геологической службы США, согласно которым на Украине нет значительных месторождений редкоземельных металлов. Весь мировой рынок редкоземов составляет всего 15 млрд долларов в год. В настоящее время большая часть контролируется Китаем.

В издании указали, что украинские минералы — это своего рода золотое дно для быстрого обогащения алчных американских капиталистов. Ресурсы имеют ценность, но добыть их из земли будет дорого. В частности, на территории Украины имеются запасы минералов, не относящихся к редкоземельным: титана, лития, урана, кобальта, графита, меди, никеля, газа и угля. Большинство этих минералов эксплуатируется в минимальном объёме или вовсе не используется. Украина не обладает возможностью перерабатывать большинство своих минералов в готовый продукт, отметили в публикации.

Как сообщало ИА Регнум, 27 февраля министр финансов США Скотт Бессент заявил, что Вашингтон и Киев согласовали сделку по полезным ископаемым. Переговоры на эту тему больше не ведутся, а на подписание соглашения 28 февраля приедет глава киевского режима Владимир Зеленский, добавил он.

Впервые о заинтересованности в добыче редкоземельных металлов на Украине президент США Дональд Трамп заявил 3 февраля. Позже глава киевского режима рассказал, что США требуют от Украины компенсацию в размере 500 млрд долларов в виде полезных ископаемых за оказанную ранее помощь. По его словам, в документе отсутствуют гарантии безопасности. Такой вариант соглашения Зеленский подписать отказался.

Британская газета Financial Times написала, что Киев и Вашингтон согласовали условия соглашения по редкоземельным металлам после отказа США от требования возместить 500 млрд долларов. Окончательный вариант документа предусматривал создание фонда, в который Украина будет вносить 50% доходов от реализации полезных ископаемых и сопутствующей логистики.