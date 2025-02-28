Москва, 28 февраля, 2025, 05:34 — ИА Регнум. В Москве в международном аэропорту Шереметьево 28 февраля в 03:45 мск сняли ранее объявленные ограничения на прилет и вылет самолётов, сообщили в Росавиации.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Самолет в аэропорту Шереметьево

Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов.

Отмечается, что за время действия ограничений на запасном аэродроме в Пулково приземлился один самолет, летевший в Шереметьево.

Как сообщало ИА Регнум, ночью 28 февраля в 02:41 мск аэропорт Шереметьево ввёл временные ограничения на работу.

Ночью 26 февраля международный аэропорт Сочи имени В. И. Севастьянова также временно не принимал и не отправлял авиарейсы. Ограничения сняли в 08:00 мск.

Утром 22 февраля Росавиация вводила ограничения на приём и выпуск самолётов в аэропортах Казани и Нижнекамска. Спустя некоторое время ограничения были сняты.