Москва, 28 февраля, 2025, 05:13 — ИА Регнум. Военный корреспондент Александр Коц акцентировал, что после стамбульских переговоров наблюдается затишье с обеих сторон переговорщиков России и США. Комментариев никаких не было.

Сергей Корсун ИА Регнум Переговоры

«Шесть с половиной часов переговоров — и ни одного заявления, ни одной утечки. Ладно, вся эта болтовня на камеры — лирика. Серьезные разговоры любят тишину. И видимо, это совместное решение США и России», — написал в Telegram-канале журналист.

Как сообщало ИА Регнум, в Стамбуле 27 февраля в условиях повышенной секретности состоялись переговоры между российской и американской делегациями. Официально темой встречи являлась нормализация работы диппредставительств России и США.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров отмечал, что российские и американские дипломаты и эксперты обсудят проблемы, которые накопились в результате противоправной деятельности ушедшей администрации США. Итоги предстоящих переговоров покажут, как будут складываться дальнейшие отношения РФ и США, подчёркивал дипломат.

В свою очередь представитель Госдепа утверждал, что представители России и США на встрече в Стамбуле обсудят «операционные вопросы» работы посольств и консульств, в частности связанные с укомплектованием штатов, визами и дипломатическим банкингом. Он заявил, что на повестке дня нет ни политических тем, ни вопросов безопасности, в том числе связанных с Украиной.