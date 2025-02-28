Москва, 28 февраля, 2025, 04:56 — ИА Регнум. Французский актёр с российским гражданством Жерар Депардье имеет задолженности по взносам в размере 9,5 тыс. рублей, в связи с этим его могут исключить из Союза кинематографистов РФ. Представитель артиста Арно Фрилле заявил, что не информировал Депардье об этом, назвав ситуацию позорной.

(сс) Siebbi Жерар Депардье

«Жерар не состоит ни в одном профсоюзе даже во Франции. По просьбе режиссёра Клима Лаврентьева он любезно согласился. Это было для престижа этого союза, а не для его интересов, так как ему это действительно не нужно. И несколько лет спустя Клим связывается со мной и говорит, что Жерар должен уплатить [взносы] за все эти годы. Я даже не осмеливаюсь говорить об этом с Жераром, потому что ситуация настолько нелепая и позорная, что она даже вышла в прессу», — пояснил Фрилле в беседе с «Абзацем».

Представитель Депардье добавил, что актёр даже не подозревал об обязанности платить какие-либо взносы.

Французский актёр в 2013 году получил гражданство России. Ранее он отказался от гражданства Франции и переехал в Бельгию. Причиной этого поступка многие посчитали непомерно высокий налог на богатых в этой стране, составлявший 75% от дохода.

Как передавало ИА Регнум, во Франции Жерар Депардье с февраля 2024 года является объектом расследования налогового мошенничества при отягчающих обстоятельствах и отмывания денег. Его подозревают в фиктивном проживании в Бельгии с 2013 года. В рамках инициированного Национальной финансовой прокуратурой расследования в середине февраля 2025 года были проведены обыски в Париже, а также в департаментах Мэн и Луар и в Бельгии. В 2024 году парижская прокуратура начала расследование против актёра по обвинению в сексуальном насилии. Слушания по данному делу назначены на март 2025 года, сообщило агентство Agence France-Presse.